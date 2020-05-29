Суддю, який губив Динамо і Шахтар, заарештували на вечірці з кокаїном, зброєю і повіями – "небачений скандал"

Славко Вінчіч влип у неприємну історію. Словенський арбітр, про якого Динамо і Шахтар мають нехороші спогади після матчів Ліги чемпіонів і Європи, раптово для себе опинився за ґратами.

Відомий суддя тільки в сезоні 2019/20 обслуговував 3 поєдинки ЛЧ. Зокрема, і Манчестер Сіті – Шахтар, єдину гру з 5, в яких українські команди з цим арбітром не програли. Вінчіч вилучав Ярмоленка та Беланда в одному матчі, а Динамо двічі програвало в ЛЄ – Генгаму (2:1) та Челсі (3:0). Збірна України U-17 поступалася Італії на юнацькому Євро, а Шахтар драматично вилітав з Ліги Європи через неймовірний фейл Вінчіча. ЗМІ рапортували навіть, що УЄФА та ФІФА буцімто висловили невдоволення таким арбітражем, утім особливих санкцій словенець не зазнав, адже після того продовжив судити зустрічі топових клубів і збірних.

Він працював додатковим помічником Даміра Скоміни в Харкові, Києві та Гданську на Євро-2012, а також четвертим арбітром у фатальному матчі плей-офф ЧС-2014, коли Франція влаштувала камбек українцям (3:0). Судив єврокубкові поєдинки всіх топових клубів Англії, крім Арсенала, щоправда досі найвищою межею залишалася 1/8 фіналу Ліги Європи. Напередодні ж 40-річний рефері "познайомився" з облаштуванням балканських в'язниць.

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Жандармерія і кримінальна поліція Республіки Сербської, розташованої на території Боснії і Герцеговини, провела спільну спецоперацію "Кристал" з колегами із Сербії та Словенії. Накрили вони доволі сумнівну компанію, яка прибула дорогими авто на заміську віллу. Серед 36 затриманих поблизу містечка Бієліна виявився арбітр ФІФА, який уже встиг підтвердити інцидент і заявити, що просто опинився не в той час, не в тому місці.

Компанію йому склала сербська селебріті Тіяна Максімовіч, більш відома під псевдонімом "Айфон", яку підозрюють у сутенерській діяльності з організованої проституції. Дівчина стала знаменитою після участі в реаліті-шоу "Пари", де відзначилася не дуже скромною поведінкою. Разом з нею під час облави перебувала давня близька подруга, з якою викладала безліч спільних фото з ресторанів та подорожей. Цікаво, що вона виявилася єдиною, хто застосував маску, зважаючи на пандемію коронавірусу.

Поліція заявила, що в сухому залишку викрила на місці бурхливої вечірки кокаїн, зброю і жриць кохання. Зокрема, кримінал шиють 27-річній Максімовіч. Вона начебто незаконно перейшла кордон через річку, пересуваючись у човні разом з кількома іншими жінками, а також влаштовувала дівчат на роботу, називаючи ціну в 700 євро за вихідний день з одного клієнта. За кілька діб пропонувала заробити суму, яку "можна було заокруглити" до 3 тисяч. Наш герой, схоже, опинився на одній з таких вечірок, які організовувала Тіяна. Вінчіч зізнався у коментарі словенським ЗМІ, що не знає більшості людей, які були заарештовані разом з ним.

"Після зустрічі з діловими партнерами нас запросили на ранчо, щоб відсвяткувати. Ми погодилися, я не знав майже нікого з тих людей, які там були. Я пояснив це поліції, вони провела зі мною роз'яснювальну бесіду, після чого відпустили, щоб я міг повернутися у Словенію", – розповів Славко виданню 24ur. "Це була найбільша помилка в моєму житті", – визнав арбітр, який вже шкодує, що відгукнувся на запрошення.

Недарма, адже правоохоронці вилучили 10 пістолетів (з яких 1 газовий), 3 бронежилети, 14 пакетиків з наркотиками (по 46 грамів кокаїну в кожному), ще 9 підозрілих таблеток, а також різні види валюти на загальну суму в 10 тисяч євро. Словенський суддя зізнається, що просить про розуміння свою родину, яка може намалювати для себе спотворену картину після статей сербських і боснійських ЗМІ.

Він також не захотів коментувати свою подальшу суддівську кар'єру, адже зараз рішення залежить не від нього. Президент Асоціації рефері Словенії вже виступив на його захист. Гарною новиною для нього є те, що кримінальної справи проти арбітра не порушили, його зафіксували у статусі свідка, відтак перебування в арешті виявилося коротким, на відміну від 16 інших фігурантів.

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Поганою може стати те, як ситуацію сприйме його сім'я. Адже на вечірці перебували 9 дівчат, які за офіційною версією зібралися не для того, щоб просто посидіти. "Небачений досі скандал. Арбітр шукав розради під час розпусних оргій з кокаїном", – популярна хорватська газета Sportske novosti слів не добирала. Чимало заарештованих осіб виявилися добре знайомими поліції людьми кримінального світу з різних балканських країн, деяких уже засуджували на реальні терміни за наркотики і насилля. Правоохоронці викрили схему з організації так званих кокаїнових вечірок, на яких оргії ставали буденною справою.

Додамо, що Вінчіч став арбітром ФІФА у 2010 році. Це другий найвідоміший суддя Словенії після Скоміни. Відсудив 8 поєдинків Ліги чемпіонів, 17 – Ліги Європи. Славко також працює на матчах у Саудівській Аравії та Греції, загалом в його активі 305 ігор найвищого рівня. Інженер телекомунікацій володіє компанією, яка веде діяльність у сфері спортивних послуги і консалтингу.

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