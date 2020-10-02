Сьогодні, 2 жовтня, в Будинку європейського футболу в Ньйоні останній представник України дізнається своїх суперників на груповому етапі Ліги Європи 2020/21. З ким гратиме Зоря та всі результати жеребкування ЛЄ дізнавайтеся в цій новині в режимі прямої трансляції.

Де дивитися жеребкування Ліги Європи онлайн? Церемонію у прямому ефірі покаже канал Футбол 1. Початок о 14:00. Футбол 24 проведе онлайн-трансляцію жеребкування групового етапу ЛЄ. Після вильоту Колоса і Десни в України залишився лише 1 представник – Зоря опинилася у 4 кошику. Цікаво, що луганський клуб має такий самий рейтинг, як ЧФР Клуж, але румуни потрапили у 3 кошик завдяки кращим результатам у минулому сезоні. Відзначаємо, що українська команда не може зіграти проти московського ЦСКА. Водночас Зорю може чекати група смерті. Скажімо: Арсенал з Вілліаном, Реал Сосьєдад із Давідом Сілвою і Мілан з Ібрагімовічем.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ – жах для України, прогулянка Манчестер Сіті, Маліновський проти Ліверпуля

Кошик 1

91,000 Арсенал (ENG)

85,000 Тоттенхем (ENG)

80,000 Рома (ITA)

77,000 Наполі (ITA)

70,000 Бенфіка﻿ (POR)﻿

61,000 Байєр (GER)

56,000 Вільяреал (ESP)

44,000 ЦСКА Москва (RUS)

41,000 Брага (POR)

39,500 Гент﻿ (BEL)

37,000 ПСВ (NED)

34,000 Селтік (SCO)

Кошик 2

33,500 Динамо Загреб (CRO)

30,500 Спарта (CZE)

27,500 Славія﻿ (CZE)

26,000 Лудогорець (BUL)

25,500 Янг Бойз (SUI)

22,750 Црвена Звезда (SRB)

22,000 Рапід﻿ (AUT)

22,000 Лестер (ENG)

21,000 Карабах (AZE)

21,000 ПАОК﻿ (GRE)

20,500 Стандард (BEL)

20,456 Реал Сосьєдад (ESP)

Кошик 3

20,456 Гранада (ESP)

19,000 Мілан (ITA)

18,500 Алкмаар﻿ (NED)

17,000 Фейєнорд (NED)

16,500 АЕК (GRE)

16,500 Маккабі Тель-Авів﻿ (ISR)

16,250 Рейнджерс (SCO)

15,000 Мольде﻿ (NOR)

14,956 Хоффенхайм (GER)

14,000 ЛАСК (AUT)

14,000 Хапоель Беєр-Шева (ISR)

12,500 ЧФР (ROU)

Кошик 4

12,500 Зоря (UKR)

11,849 Лілль (FRA)

11,849 Ніцца (FRA)

11,000 Рієка (CRO)

8,500 Дандолк (IRL)

8,000 Слован (SVK)

7,580 Антверпен (BEL)

7,000 Лех (POL)

6,720 Сівасспор (TUR)

6,585 Вольфсберг (AUT)

5,350 Омонія﻿ (CYP)

3,475 ЦСКА Софія (BUL)