Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть серйозно поповнити бюджети клубів-учасників навіть в часи коронавірусної кризи.

Динамо, Шахтар, Зоря та інші клуби дізналися схему розподілу призових у єврокубковому сезоні 2020/21.

Ліга чемпіонів:

Вихід у груповий етап – 15,25 млн євро;

Перемога в групі – 2,7 млн;

Нічия в групі – 0,9 млн (решту 0,9 млн з кожного матчу розподілять між учасниками залежно від кількості перемог);

Вихід в 1/8 фіналу – 9,5 млн;

Вихід в 1/4 фіналу – 10,5 млн;

Вихід в 1/2 фіналу – 12 млн;

Вихід у фінал – 15 млн;

Перемога – ще 4 млн.

Динамо і Шахтар дізналися календар групового етапу Ліги чемпіонів – українські гранди розпочнуть з надскладних матчів

Ліга Європи:

Вихід у груповий етап – 2,92 млн євро;

Перемога в групі – 570 тисяч;

Нічия в групі – 190 тисяч (решту 190 тисяч з кожного матчу розподілять між учасниками залежно від кількості перемог);

Перше місце групи – 1 млн;

Друге місце групи – 500 тисяч;

Вихід в 1/16 фіналу – 500 тисяч;

Вихід в 1/8 фіналу – 1,1 млн;

Вихід в 1/4 фіналу – 1,5 млн;

Вихід в 1/2 фіналу – 2,4 млн;

Вихід у фінал – 4,5 млн;

Перемога – ще 4 млн.

Також передбачені додаткові призові за рейтинг асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА та за телетрансляції, проте розмір останніх буде точно визначений лише після завершення турніру, інформує офіційний сайт футбольного союзу.

Нагадаємо, на груповому етапі єврокубків Україну представлятимуть три клуби – Динамо та Шахтар спробують свої сили в Лізі чемпіонів, а Зоря в Лізі Європи.

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