Динамо, Шахтар та Зоря дізналися потенційні заробітки в єврокубках – УЄФА оприлюднив схему розподілу призових
Ліга чемпіонів та Ліга Європи можуть серйозно поповнити бюджети клубів-учасників навіть в часи коронавірусної кризи.
Динамо, Шахтар, Зоря та інші клуби дізналися схему розподілу призових у єврокубковому сезоні 2020/21.
Ліга чемпіонів:
Вихід у груповий етап – 15,25 млн євро;
Перемога в групі – 2,7 млн;
Нічия в групі – 0,9 млн (решту 0,9 млн з кожного матчу розподілять між учасниками залежно від кількості перемог);
Вихід в 1/8 фіналу – 9,5 млн;
Вихід в 1/4 фіналу – 10,5 млн;
Вихід в 1/2 фіналу – 12 млн;
Вихід у фінал – 15 млн;
Перемога – ще 4 млн.
Динамо і Шахтар дізналися календар групового етапу Ліги чемпіонів – українські гранди розпочнуть з надскладних матчів
Ліга Європи:
Вихід у груповий етап – 2,92 млн євро;
Перемога в групі – 570 тисяч;
Нічия в групі – 190 тисяч (решту 190 тисяч з кожного матчу розподілять між учасниками залежно від кількості перемог);
Перше місце групи – 1 млн;
Друге місце групи – 500 тисяч;
Вихід в 1/16 фіналу – 500 тисяч;
Вихід в 1/8 фіналу – 1,1 млн;
Вихід в 1/4 фіналу – 1,5 млн;
Вихід в 1/2 фіналу – 2,4 млн;
Вихід у фінал – 4,5 млн;
Перемога – ще 4 млн.
Також передбачені додаткові призові за рейтинг асоціації у таблиці коефіцієнтів УЄФА та за телетрансляції, проте розмір останніх буде точно визначений лише після завершення турніру, інформує офіційний сайт футбольного союзу.
Нагадаємо, на груповому етапі єврокубків Україну представлятимуть три клуби – Динамо та Шахтар спробують свої сили в Лізі чемпіонів, а Зоря в Лізі Європи.
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