Півзахисник Максим Луньов покинув Зорю, повідомляє офіційний сайт "мужиків".

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Контракт футболіста з луганським клубом був чинний до 30 червня 2023 року, однак сторони домовились про припинення співпраці. Де продовжить кар'єру 24-річний вінгер – наразі не відомо.

Нагадаємо, Луньов перейшов у Зорю з СК Дніпро-1 влітку 2017-го року. За цей час зіграв за "чорно-білих" 114 матчів, в яких забив 4 голи та віддав 9 гольових передач. У поточному сезоні провів 11 поєдинків. Transfermarkt оцінює гравця у 300 тисяч євро.

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