Полузащитник Максим Лунев покинул Зорю, сообщает официальный сайт "мужиков".

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Контракт футболиста с луганским клубом действовал до 30 июня 2023 года, однако стороны договорились о прекращении сотрудничества. Где продолжит карьеру 24-летний вингер – пока неизвестно.

Напомним, Лунев перешел в Зорю из СК Днепр-1 летом 2017 года. За это время сыграл за "черно-белых" 114 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 9 голевых передач. В нынешнем сезоне провел 11 поединков. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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