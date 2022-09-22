Півзахисник Євген Шахов продовжить кар'єру у Зорі, повідомляє офіційний сайт луганців.

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31-річний хавбек перейшов до табору "мужиків" у статусі вільного агента. Терміни контракту наразі невідомі. Останньою його командою був грецький АЕК.

Нагадаємо, Шахов – вихованець Дніпра, за який і дебютував на дорослому рівні. Встиг також пограти за київський Арсенал, грецький ПАОК та італійський Лечче. У сезоні 2014/15 ставав фіналістом Ліги Європи, а також був чемпіоном Європи серед юнаків у складі збірної України. З ПАОКом завойовував чемпіонство в сезоні 2018/19, а також тричі здобував Кубок Греції. За національну команду провів 7 матчів і забив 1 гол. Transfermarkt оцінює гравця у 600 тисяч євро.

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