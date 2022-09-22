Полузащитник Евгений Шахов продолжит карьеру в Заре, сообщает официальный сайт луганчан.

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31-летний хавбек перешел в лагерь "мужиков" в статусе свободного агента. Сроки контракта пока неизвестны. Последней его командой был греческий АЕК.

Напомним, Шахов – воспитанник Днепра, за который и дебютировал на взрослом уровне. Успел также поиграть за киевский Арсенал, греческий ПАОК и итальянский Лечче. В сезоне 2014/15 становился финалистом Лиги Европы, а также был чемпионом Европы среди юношей в составе сборной Украины. С ПАОКом завоевывал чемпионство в сезоне 2018/19, а также трижды добывал Кубок Греции. За национальную команду провел 7 матчей и забил 1 гол. Transfermarkt оценивает игрока в 600 тысяч евро.

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