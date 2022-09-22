Динамо підписало вінгера данського Віборга Джастіна Лонвейка, повідомляє офіційний сайт киян.

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Новачок уклав з командою Мірчі Луческу контракт терміном на 5 років. Про суму трансферу не повідомляють, однак ЗМІ заявляють, що Лонвейк обійшовся Суркісу і Ко у 2 мільйони євро.

22-річний нідерландець сурінамського походження може зіграти на обох флангах, а також у центрі півзахисту, як в опорній зоні, так і ближче до атаки.

Нагадаємо, Лонвейк – вихованець ПСВ. Встиг пограти за Утрехт, з якого відправлявся в оренду у Віборг. З липня 2021 року повноцінний гравець данського клубу. У поточному сезоні провів за "зелених" 15 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні передачі. Загалом у Віборзі відзначився 8 разів, до чого додав 7 асистів.

Виступав за збірні Нідерландів різних вікових категорій. Свого часу за талановитого гравця вели боротьбу Рома, Айнтрахт і Лідс. Transfermarkt оцінює його у 700 тисяч євро.

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