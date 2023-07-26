СК Дніпро-1 дебютував у ЛЧ з поразки від Панатінаїкоса (1:3). Оцінюємо команду Олександра Кучера, виділяючи позитивні моменти та негатив.

СК Дніпро-1 зазнав болісної поразки у дебютному матчі в ЛЧ, пропустивши три голи від Панатінаїкоса

Яків Кінарейкін – 5

Дебют у дорослому футболі вийшов не дуже вдалим для 19-річного голкіпера. 3 удари в площину – 3 пропущені голи. Щоправда, лише в першому гольовому епізоді Яків міг зіграти краще. Сподобалися дії під тиском – Кінарейкін допомагав захисникам розігрувати від воріт і старався прицільно пасувати.

Денис Мірошніченко – 4

Тотальний провал у захисті. Хуанкар знущався з Мірошніченка і робив це вишукано. Перед першим голом іспанець прокинув м'яч поміж ніг Денису, а в другому таймі змусив його сфолити на пенальті. Мірошніченко отримав би 2 бали, якби не стандарти. Він гостро пробив зі штрафного, подав кілька непоганих кутових, а на останніх хвилинах з його навісу розпочався гол Дніпра-1.

Олександр Сваток – 5

Було чітко помітно, що капітан фізично не готовий. Всі спроби дальніх передач в молоко – 0 точних з 7. Сваток просто не доправляв м'яч у фінальну третину. Як наслідок – друга найнижча точність пасів у команді (67%). Жах для центрального захисника.

Едуард Сарапій – 5

Сарапій пасував точніше за Сватка, однак жодної якісної атаки не започаткував. Виграв повітря у власному штрафному (5 виносів), в деяких епізодах грамотно відпрацював до кінця. Втім, перші два голи прилетіли з-під Едуарда, у якого був невеликий шанс вчасно зорієнтуватися.

Василь Кравець – 5,5

Якщо справа Дніпро-1 мав прохідний двір, то зліва – прочинену хвіртку. Кравець відоборонявся без грубих проколів, використовував габарити для боротьби з греками та гостро підключався вперед. Василь двічі точними прострілами знайшов Довбика.

Руслан Бабенко – 6

Бабенко постійно намагався страхувати партнерів, підчищати, перекривати вільні зони. Обсяг він-то дав (12 вдалих захисних дій – найбільше в команді), але подекуди Руслан героїчно підчищав після своїх же позиційних помилок. Опорна зона провисала весь матч.

Валентин Рубчинський – 5,5

Молодий центрхав не встигав за суперниками і вже в дебюті матчу тричі сфолив. Водночас не зумів компенсувати відсутність Піхальонка в плані зв'язування оборони та атаки. Тільки прості рішення від Рубчинського. На противагу – два удари з перспективних позицій, які могли змінити хід зустрічі.

Олексій Гуцуляк – 5,5

Гуцуляк нормально зіграв, якщо відкинути завершення. Хапав м'яч і тягнув у небезпечну зону, обігруючись з партнерами. Був одним з небагатьох, хто пришвидшував темп атак. Хотілось більше ефективності в останній третині.

Невдалий дебют СК Дніпро-1 у Лізі чемпіонів у відеоогляді матчу з Панатінаїкосом – 1:3

Максим Третьяков – 4,5

На початку зустрічі зробив кілька ривків, після чого зник з поля зору до заміни. Ігор Когут за останні пів години створив більше, ніж Третьяков за годину перед тим.

Домінго Бланко – 6

Без Бланко гра Дніпра-1 була б максимально прісною і передбачуваною. Аргентинець шукав варіанти для хитрих передач, перевантажував зони, старався розіграти якусь комбінацію, знайти коридор і запустити туди партнера. A for effort.

Артем Довбик – 6

Артем сьогодні ідеально відіграв спиною до чужих воріт. Чіплявся за м'яч поміж суперниками і тонко відкидав партнерам. Результат – 3 паси під удар. Коли ж потрібно було завершувати самому, Довбик бив кволо і неточно. Цього мало, щоб продати себе в Європу.

Володимир Адамюк замінив Сватка і відіграв на тому ж рівні. Олександр Каплієнко двічі непогано сходив на стандарти до чужих воріт (гострий удар і асист). Володимир Танчик за 10 хвилин на полі тричі зустрівся з м'ячем і на відміну від Довбика знайшов гол.

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