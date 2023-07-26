Луганский клуб серьезно усилил состав в последний день подачи заявки на УПЛ.

Антон Боль, Александр Яцик, Викентий Волошин и Андерсон Джордан официально стали игроками Зари, сообщает официальный Facebook клуба.

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Боль, Яцик и Волошин присоединились на правах аренды из Динамо на сезон 2023/24. Андерсон Джордан стал полноценным игроком Зари бесплатно, присоединившись на правах свободного агента.

К слову, луганчане уже 29 июля стартуют в УПЛ матчем с Рухом, начало в 15:00.

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