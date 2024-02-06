"Футбольний клуб Зоря буде проводити матч 18-го туру в Ужгороді (26 лютого, – прим.), оскільки немає можливості забезпечити арену Лівий берег, а на стадіоні Динамо відбудеться матч між Динамо та Металістом 1925. Тобто вони не мають змоги прийняти Ворсклу в Києві, і звернулися до нас з проханням забезпечити можливість проведення гри.

Зоря залишиться в Києві – луганцям доведеться підшукати стадіон лише на одну гру

Наразі мова лише про один поєдинок, а не всю другу частину сезону. Оскільки був політичний підтекст, що нас нібито позбавили акредитації. Зоря мала йти до нас на всю другу частину сезону, але у зв'язку з тим, що вони десь переживали, що, можливо, питання не врегулюється, ухвалили рішення добути другу половину сезону в Києві.

Але всяке може бути. Живемо сьогоднішнім днем, тож щось планувати... Наш стадіон повністю готовий забезпечити матчі УПЛ", – сказав Качур у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, у першій частині сезону Зоря розташовувалась на базі київського Олімпійського коледжу імені Піддубного, а грала на стадіоні клубу Першої ліги (Лівий берег).

Зоря визначилась з новим стадіоном на другу частину сезону – раніше луганці грали на арені клубу Першої ліги