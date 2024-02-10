Луганський клуб офіційно підтвердив повернення лівого захисника Жуніора Рейєса (Жунінью). Влітку бразилець міг стати вільним агентом, але продовжив контракт на 3 роки.

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Жунінью грав за Зорю з липня 2020-го по липень 2022 року (у 31 матчі забив гол і віддав 2 асисти), після чого у статусі вільного агента перебрався у кіпрський Пафос. З літа 2023-го захисник перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.

Нагадаємо, Зоря відновить сезон 26 лютого матчем проти Ворскли. Першу частину УПЛ луганці завершили у зоні перехідних матчів, набравши 12 очок у 14 турах.

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