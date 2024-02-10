Зоря офіційно повернула легіонера, який півроку сидів безробітним
Зоря запросила гравця, який добре знайомий українським вболівальникам.
Луганський клуб офіційно підтвердив повернення лівого захисника Жуніора Рейєса (Жунінью). Влітку бразилець міг стати вільним агентом, але продовжив контракт на 3 роки.
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Жунінью грав за Зорю з липня 2020-го по липень 2022 року (у 31 матчі забив гол і віддав 2 асисти), після чого у статусі вільного агента перебрався у кіпрський Пафос. З літа 2023-го захисник перебував без команди. Transfermarkt оцінює його у 500 тисяч євро.
Нагадаємо, Зоря відновить сезон 26 лютого матчем проти Ворскли. Першу частину УПЛ луганці завершили у зоні перехідних матчів, набравши 12 очок у 14 турах.
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