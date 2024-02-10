Заря официально вернула легионера, который полгода сидел безработным
Заря пригласила игрока, который хорошо знаком украинским болельщикам.
Луганский клуб официально подтвердил возвращение левого защитника Жуниора Рейеса (Жуниньо). Летом бразилец мог стать свободным агентом, но продлил контракт на 3 года.
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Жуниньо играл за Зарю с июля 2020-го по июль 2022 года (в 31 матче забил гол и отдал 2 ассиста), после чего в статусе свободного агента перебрался в кипрский Пафос. С лета 2023-го защитник находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.
Напомним, Заря возобновит сезон 26 февраля матчем против Ворсклы. Первую часть УПЛ луганчане завершили в зоне переходных матчей, набрав 12 очков в 14 турах.
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