Луганский клуб официально подтвердил возвращение левого защитника Жуниора Рейеса (Жуниньо). Летом бразилец мог стать свободным агентом, но продлил контракт на 3 года.

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Жуниньо играл за Зарю с июля 2020-го по июль 2022 года (в 31 матче забил гол и отдал 2 ассиста), после чего в статусе свободного агента перебрался в кипрский Пафос. С лета 2023-го защитник находился без команды. Transfermarkt оценивает его в 500 тысяч евро.

Напомним, Заря возобновит сезон 26 февраля матчем против Ворсклы. Первую часть УПЛ луганчане завершили в зоне переходных матчей, набрав 12 очков в 14 турах.

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