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Зоря офіційно підписала Янакова – вінгер Динамо став третім новачком луганців

18:49 - Читать на русском
Зоря офіційно підписала Янакова – вінгер Динамо став третім новачком луганців
Денис Янаков / ФК Зоря Луганськ

Бронзовий призер УПЛ підсилився атакувальним хавбеком Динамо Денисом Янаковим.

Про підписання контракту з Янаковим повідомив Станіслав Оганов – генеральний директор луганського клубу. Угода з вже екс-вінгером Динамо розрахована на 4 роки, інформує офіційний сайт Зорі.

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Янаков став третім новачком Зорі після Єгора Назарини та Жунінью. У другій частині сезону 2019/20 вінгер виступав за Чорноморець на правах оренди, перебравшись до Одеси взимку. Провів 8 матчів та забив 4 голи.

За угодою між обома клубами, Динамо збереже 50% прав на гравця. Про це кияни повідомили на своєму офіційному сайті.

Нагадаємо, раніше Динамо відпустило Євгена Смирного та Микиту Кравченка. Обоє в наступному сезоні гратимуть у оренді за Колос.

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Трансфери чемпіонату України Динамо Динамо Трансфери Трансфери Динамо Київ Зоря Зоря Головне Денис Денис Янаков Станіслав Оганов
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