toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
ШАХТАР - ВОЛЬФСБУРГ ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Скрипник залишається в Зорі – гендир луганців однозначно висловився щодо скандалу з СК Дніпро-1

17:58 - Читать на русском
Скрипник залишається в Зорі – гендир луганців однозначно висловився щодо скандалу з СК Дніпро-1
Віктор Скрипник / Фото ФК Зоря

Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов розвіяв усі чутки щодо майбутнього наставника луганців Віктора Скрипника.

"Хочу спростувати усі чутки щодо зміни тренерського штабу. Головним тренером команди був і є Віктор Анатолійович Скрипник. Помічники його теж працюють на своїх же місцях, як і раніше. Багато було різних чуток, але вони так і залишилися чутками.

Скрипник не очолить СК Дніпро-1 – ЗМІ називають Коломойського винуватцем зриву перемовин

Можу офіційно заявити, якщо до нашого чинного футболіста або тренера, який офіційно перебуває у нас на контракті з'являється інтерес з боку іншого клубу, то нам завчасно повинен прийти офіційний лист з пропозицією від цього клубу. Після цього починаються переговори. Такі переговори були проведені нами, наприклад, з Євгеном Чеберком і Богданом Михайліченком. Все відбувалось офіційно за узгодженої процедури.

Офіційного листа від СК Дніпро-1 щодо переходу Віктора Скрипника не надходило. Все інше – чутки.

Офіційно скажу, що ФК Зоря не підписував ніякого контракту з Олександром Бабичем і іншими тренерами. Це теж лише чутки. На завершення скажу, що у Віктора Скрипника чинний контракт з Зорею до червня 2022 року, тобто, ще два роки", – цитує Оганова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Віктор Скрипник був близький до переходу на посаду наставника СК Дніпро-1, але на фінальній стадії угода зірвалась.

"Не створи собі кумира": чому Віктор Скрипник – не ідеальний тренер і за що його потрібно критикувати

blog_ava
Карпати офіційно оголосили про зміну логотипу
10:40
13760
Теги
Зоря Зоря Станіслав Оганов Віктор Віктор Скрипник Олександр Олександр Бабич СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями
    Україна — 12:324219 СК Дніпро-1 попрощався ще з чотирма гравцями
17
хв
Шахтар
19:55
Вольфсбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук