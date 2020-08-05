Скрипник залишається в Зорі – гендир луганців однозначно висловився щодо скандалу з СК Дніпро-1

"Хочу спростувати усі чутки щодо зміни тренерського штабу. Головним тренером команди був і є Віктор Анатолійович Скрипник. Помічники його теж працюють на своїх же місцях, як і раніше. Багато було різних чуток, але вони так і залишилися чутками.

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Можу офіційно заявити, якщо до нашого чинного футболіста або тренера, який офіційно перебуває у нас на контракті з'являється інтерес з боку іншого клубу, то нам завчасно повинен прийти офіційний лист з пропозицією від цього клубу. Після цього починаються переговори. Такі переговори були проведені нами, наприклад, з Євгеном Чеберком і Богданом Михайліченком. Все відбувалось офіційно за узгодженої процедури.

Офіційного листа від СК Дніпро-1 щодо переходу Віктора Скрипника не надходило. Все інше – чутки.

Офіційно скажу, що ФК Зоря не підписував ніякого контракту з Олександром Бабичем і іншими тренерами. Це теж лише чутки. На завершення скажу, що у Віктора Скрипника чинний контракт з Зорею до червня 2022 року, тобто, ще два роки", – цитує Оганова офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, Віктор Скрипник був близький до переходу на посаду наставника СК Дніпро-1, але на фінальній стадії угода зірвалась.

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