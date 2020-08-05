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Заря официально подписала Янакова – вингер Динамо стал третьим новичком луганчан

18:49 - Читати українською
Заря официально подписала Янакова – вингер Динамо стал третьим новичком луганчан
Денис Янаков / ФК Заря Луганск

Бронзовый призер УПЛ усилился атакующим хавбеком Динамо Денисом Янаковым.

О подписании контракта с Янаковым сообщил Станислав Оганов – генеральный директор луганского клуба. Соглашение с уже экс-вингером Динамо рассчитано на 4 года, информирует официальный сайт Зари.

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Янаков стал третьим новичком Зари после Егора Назарины и Жуниньо. Во второй части сезона 2019/20 вингер выступал за Черноморец на правах аренды, перебравшись в Одессу зимой. Провел 8 матчей и забил 4 гола.

Согласно договоренности между обоими клубами, Динамо сохранит 50% прав на игрока. Об этом киевляне сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, ранее Динамо отпустило Евгения Смирного и Никиту Кравченко. Оба в следующем сезоне будут играть в аренде за Колос.

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