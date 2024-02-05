Попри заяву директора стадіону Лівий берег у Києві, Зоря не збирається змінювати місце проведення домашніх матчів, повідомляє ТаТоТаке.

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Зазначається, що луганці залишаться на базі київського Олімпійського коледжу імені Піддубного, а гратиме і надалі на стадіоні Лівий берег. Винятком стане гра 18-го туру УПЛ проти Ворскли – дирекція стадіону попросила не навантажувати арену у лютому через підготовку газону. Саме тому Зоря обирає між трьома варіантами – Ужгородом, Львовом або Полтавою.

Цікаво, що варіант із матчем у Полтаві також під питанням. Наразі керівництво Ворскли вивчає технічні можливості проведення матчу проти Зорі на стадіоні ім. Бутовського. Для цього агрономам слід форсувати підготовку газону. Остаточне рішення мають ухвалити у найближчі два дні.

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