Луганчане официально подтвердили приглашение 27-летнего полузащитника Якова Башича из Рудеша. Заря не раскрывает условий сделки. Transfermarkt утверждает, что сумма трансфера составила 100 тысяч евро, а личный контракт рассчитан на год.

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Башич – воспитанник американского Рединг Юнайтед. Успел поиграть за Бостон Болтс, хорватские Хайдук, Дугополье, Драговляц и Славен. В нынешнем сезоне за Рудеш провел 18 матчей, результативными действиями не отличался. Интересно, что Яков является братом-близнецом Томы Башича, который принадлежит Лацио и на правах аренды нынче защищает цвета Салернитаны в Серии А.

Это уже третий новичок-легионер Зари в зимнее окно. Ранее клуб пригласил нигерийского защитника Кристофера Нваэзе и сенегальского форварда Алиуна Ндура.

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