Верес і Зоря зустрічалися в поєдинку 9-го туру УПЛ (0:1). Рахунок і огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".

На момент початку гри Верес випереджав Зорю на 1 бал. Команда Юрія Вірта набрала 14 очок і йшла четвертою в турнірній таблиці УПЛ, а луганці посідали 5 місце, маючи на бал менше. Це була третя спроба Вереса нарешті перемогти на рідному стадіоні. Після повернення на реконструйований Авангард рівненська команда зіграла внічию з Рухом і програла Металісту.

Перший тайм подарував обмаль гострих моментів. У Зорі можна згадати хіба що неточний удар Чурка зі штрафного та дві невдалі спроби Русина – нуль ударів від луганців у площину воріт за 45 хвилин. А от Верес мав кращу нагоду. Богдан Бутко подарував момент супернику, однак Дахновський надто довго думав і втратив момент для удару після виходу віч-на-віч. Довгоочікуваний удар Кучерова у площину воріт абсолютно не склав проблем для Мацапури. Ось і все за перші 45 хвилин.

На старті другого тайму Зоря заробила право на небезпечний штрафний, який гості змарнували ударом у стінку. Біля воріт Мацапури Імереков врятував гостей, в останній момент випередивши Пасіча, який міг виходити віч-на-віч із кіпером.

Лише на 73-й хвилині рахунок змінився. Денис Антюх, який вийшов на заміну, ударом з-за меж штрафного вивів Зорю вперед. Щоправда, неабияк допоміг рикошет від Вовченка, який дезорієнтував Богдана Когута. Дебютний гол екс-динамівця за луганську команду і перший для нього в УПЛ за майже 2 роки.

Верес швидко зрівняв, але гол Геннадія Пасіча після удару п'ятою скасували через очевидний офсайд, хоч господарі і сперечалися. Якраз Пасіч і був у положенні поза грою.

Гол Дениса Антюха у підсумку став єдиним. 0:1 – Зоря набрала 16 очок і обійшла Верес, у якого залишилося 14 балів. Команди помінялися місцями в турнірній таблиці. Тепер луганці йдуть четвертими, а "червоно-чорні" на п'ятій позиції. Верес знову не виграв на Авангарді – нічия і вже друга поразка.