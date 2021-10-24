Зоря приймала Колос у Запоріжжі в рамках 12-го туру УПЛ. Читайте звіт на Футбол 24.

Зоря на куражі після перемоги у Лізі Європи над софійським ЦСКА (1:0) з таким же результатом здолала Колос.

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Суперники акуртано розпочали поєдинок і за перший тайм завдали лише по одному удару, але ключова різниця, що Зоря свій момент реалізувала. Простріл Шахаба з лівого флангу замкнув Сайядманеш.

Перевага дозволила гравцям Зорі діяти розкутіше і після перерви небезпечних моментів біля воріт Колоса побільшало. Кілька хороших нагод змарнував ветеран УПЛ Олександр Гладкий. Гол Сайядманеша і став вирішальним у зустрічі.

Зоря, яку багато експертів списали з рахунків після ганебної поразки від Шахтаря (1:6), піднялась у єврокубкову зону та розташувалась на 4-й сходинці. Колос залишився на 11-му місці турнірної таблиці.

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