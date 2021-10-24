Після вояжу у Барселону ряд гравців основного складу Динамо опинився у запасі, а Супряга взагалі не потрапив у заявку. У старті проти СК Дніпро-1 найбільшу увагу привертали Вітінью, який розташувався на улюбленому лівому фланзі атаки, а також Ерік Рамірес на вістрі.

Проте матч розпочався, а про креатив в атаці обидві команди забули. Перша небезпека виникла аж на 17-ій хвилині, коли Довбик зручно скинув під удар Ярмолюку, але той не влучив у ближній кут. Динамо відповіло через три хвилини. Буяльський із глибини знайшов пасом Раміреса, той обіграв Логінова і крутив у дальній кут – невлучно. Ще через дві хвилини метушню у штрафному майданчику гостей спровокував простріл Миколенка, після якого удар Еріка заблокували, а Андрієвський пробив прямо у голкіпера.

На цьому вся гострота киян у першому таймі вичерпалася. У їхніх діях вистачало помилок, натомість бракувало фантазії. Нерви здали навіть у Луческу, який на 27-ій хвилині вихлюпнув злість на рефері Кривушкіна та його помічників. Тим часом Шапаренко і Сидорчук побігли розминатися. Щодо дніпрян, то вони попереду створили ще менше, але навряд чи рахунок першої 45-хвилинки засмутив Йовічевіча.

У перерві увагу Олімпійського перехопив Артем Мілевський, який зі сльозами на очах виконав коло пошани. Луческу ж перекроював склад своєї команди. На другий тайм вийшли Шапаренко, Сидорчук та Де Пена, замінивши Шепелєва, Андрієвського та Вітінью. І гра Динамо одразу заграла новими барвами. На 50-ій хвилині фірмовий шедевр вдався Циганкову. Віктор змістився з глибини правого флангу і закрутив у дальню дев’ятку а-ля Ярмоленко – без шансів для Кожокару.

Повівши у рахунку, кияни за традицією відійшли в оборону. СК плів мережива на підході до штрафного майданчика, але передачі на Довбика не проходили – надто щільно пильнували форварда гостей. На 58-ій хвилині Лучкевич отримав удар у шию від Де Пени в межах карної зони. Кривушкін попросив допомогу VAR, але пенальті у ворота Динамо все ж не призначив.

На 67-ій хвилині Луческу випустив свого головного джокера. Гармаш замінив Раміреса, а вже через 3 хвилини подвоїв рахунок. Антигероєм епізоду став Логінов. Спершу капітан гостей проспав ривок Циганкова, потім допоміг м’ячу потрапити саме до Гармаша і ще й невдало підставився під удар – рикошет, 2:0.

Гра команди Йовічевіча розладналася. Натомість Динамо отримало чудову можливість розривати опонента на контратаках. Зокрема, під завісу поєдинку сам на сам із Кожокару вибігав Буяльський, однак переграти голкіпера не зміг.

Десята перемога динамівців у чемпіонаті залишає їх на першій сходинці із 3-очковим відривом від Шахтаря. СК-Дніпро-1 ризикує опуститися на п'яту позицію, якщо сьогодні Зоря обіграє Колос.