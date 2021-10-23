Ворскла поступилася Шахтарю у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.

Полтавці та донеччани динамічно виглядали у першому таймі, активно обмінюючись моментами. Але ключовим стало вилучення Олів'є Тілля, який влетів у Трубіна. Опісля Шахтар забив двічі.

Шахтар у більшості дотиснув Ворсклу і наздогнав Динамо – Де Дзербі перевернув гру замінами, полтавців підвів лідер

Спершу Тете вдало зіграв на добиванні, а пізніше Соломон красиво обстукався з Марлосом і вразив ближній кут. "Гірники" набрали 29 очок, розташувавшись другими, Ворскла залишилася третьою, маючи 24 пункти.