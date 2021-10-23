Ворскла – Шахтар – 0:2 – відео голів і огляд матчу
19:51 - Читать на русском
Ворскла поступилася Шахтарю у 12-му турі УПЛ. Дивіться відео голів і огляд найцікавіших моментів поєдинку на Футбол 24.
Тете 65’
Манор Соломон 79’
65’ Тете
79’ Манор Соломон
Полтавці та донеччани динамічно виглядали у першому таймі, активно обмінюючись моментами. Але ключовим стало вилучення Олів'є Тілля, який влетів у Трубіна. Опісля Шахтар забив двічі.
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Спершу Тете вдало зіграв на добиванні, а пізніше Соломон красиво обстукався з Марлосом і вразив ближній кут. "Гірники" набрали 29 очок, розташувавшись другими, Ворскла залишилася третьою, маючи 24 пункти.
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