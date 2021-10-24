Звезда принимала Колос в Запорожье в рамках 12-го тура УПЛ. Читайте отчет на Футбол 24.

Заря на кураже после победы в Лиге Европы над софийским ЦСКА (1:0) с таким же результатом одолела Колос.

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Соперники акуртано начали поединок и за первый тайм нанесли лишь по одному удару, но ключевая разница, что Заря свой момент реализовала. Прострел Шахаба с левого фланга замкнул Сайядманеш.

Преимущество позволило игрокам Зари действовать раскованнее и после перерыва опасных моментов у ворот Колоса стало больше. Несколько хороших возможностей упустил ветеран УПЛ Александр Гладкий. Гол Сайядманеша и стал решающим во встрече.

Заря, которую многие эксперты списали со счетов после позорного поражения от Шахтера (1:6), поднялась в еврокубковую зону и расположилась на 4-й строчке. Колос остался на 11-м месте турнирной таблицы.

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