Минай підходив до виїзної зустрічі проти Зорі у важкому турнірному становищі. Підопічні Миколи Цимбала за три тури до кінця чемпіонату йшли на останній позиції у таблиці, відставши від найближчого конкурента (Інгульця) на два очки – ніби й не страшно, але попереду у закарпатців матчі проти Шахтаря та Ворскли. При цьому в останніх двох поєдинках "лиси" програли. Словом, команда явно йшла на дно, але поки що боротьба не завершена.

Минай втратив свого найкращого бомбардира до кінця сезону

Луганці в трьох попередніх турах не вражали, зазнавши двох поразок і не без проблем перегравши Олімпік – так, у середу їм не пощастило з арбітражем, але в цілому футбол підопічних Віктора Скрипника виглядав тривожно. Між тим, Зоря була зобов'язана перемагати Минай, адже тоді відрив від четвертої позиції досягнув би шести очок. На 90% це означало б завоювання бронзи, адже у "мужиків" календар значно простіший, ніж у Ворскли, Десни й Колоса.

Минай здавався солодкою пасочкою, яку можна скоштувати на футбольному полі із танцями й піснями, однак закарпатці цю роль приміряти на себе не бажали. Вже на 1-й хвилині вони всадили Гладкого на жовту картку, а на 8-й підопічні Миколи Цимбала могли відкрити рахунок – це Малепе вистрілив з лівого краю штрафного під ближню стійку! Мацапура парирував.

Зоря одразу ж огризнулася вриванням Сайядманеша на правий кут воротарського, але іранець так і не зміг пробити по воротах. Ще за вісім хвилин Кочергін завдав удару з дальньої дистанції – по горобцях.

Цей "момент" став передостаннім для луганців у першому таймі. В наступні півгодини команди вели мляву позиційну боротьбу з купою різноманітних закидань, подач і фолів. Господарі, звісно ж, краще працювали з м'ячем, комбінували й відкривалися, але Минай загалом мало чим поступався іменитому супернику. "Лиси" навіть мали нагоди відкрити рахунок, однак після прострілу Багайоко в штрафний на 35-й хвилині Пиняшко пробив над воротами – як і Ахмедзаде з лівого краю на 41-й.

Аж на 42-й Зоря могла покарати гостей за марнотратство внаслідок навісу Кабаєва на правий край карного майданчика. Фаворов стріляв з лету, але й у цьому випадку м'яч полетів у небо. Крім того, у компенсований час Сайядманеш ледь не прострілив прямо у ворота – Попович не підвів Минай. Зрештою, відпочивати команди відправились за несподіваних нулів на табло. Луганці відверто розчаровували.

Микола Цимбал у роздягальні провів заміну, замість Ахмедзаде кинувши у бій Угечукву. Вже за дві хвилини після початку другого тайму цей хід міг принести успіх – нігерієць потужно вистрілив з правого флангу, Мацапура парирував перед собою, а потім ще й взяв добивання від Малепе! Ще за чотири хвилини Багайоко міг забити шедевр, завдавши удару метрів з 24-х у дальню дев'ятку, але м'яч пролетів над поперечкою! Роздратована Зоря одразу відповіла своїм дуплетом, однак він виявився не таким ефектним – постріл Юрченка з дистанції відбив Попович, а удар Кочергіна з-за меж штрафного потривожив лишень запорізьких горобців.

Після цього розміну Микола Цимбал зняв Пиняшка, випустивши Бойка. Динаміка матчу від цього не зменшилась. В середині другого тайму команди продовжили грати від воріт до воріт, не забуваючи створювати хороші моменти. Так, на 64-й хвилині відкривати рахунок міг Гладкий, який увірвався на лівий край карного майданчика й пробив у ближній кут – м'яч облизав зовнішній бік сітки! Ткачук на 66-й відповів хитрим ударом зі стандарту у воротарський кут, але Мацапура парирував!

Ще за дві хвилини Гладкий знову отримав шанс відзначитись, прийнявши простріл від Кочергіна у штрафний, але Петрусенко двічі накрив його удари! Крім того, на 70-й внаслідок метушні в центрі карного майданчика по воротах пробив Сайядманеш – вийшло точно в руки Поповичу. На жаль, після такого крутого відрізку темп зустрічі впав, чому сприяли фоли та заміни – у луганців Іванісеня змінив Кабаєва, а Микола Цимбал зняв Хахльова заради Книша.

В якийсь момент поєдинок приспав увагу глядачів. Вочевидь, і футболісти Миная десь втратили концентрацію, за що прилетіло покарання: на 81-й хвилині Фаворов виконав подачу з правого флангу в штрафний, після чого почалася метушня – в її завершенні Кочергін отримав відскок і пробив у дальній кут. 1:0! Після цього гості "поплили", так і не створивши чогось небезпечного біля воріт Мацапури. Зоря ж могла подвоїти перевагу в рахунку у компенсований час, однак постріл Кочергіна з правого краю карного майданчика пройшов повз ближню дев'ятку. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу "мужиків".

Таким чином, Зоря набрала 44 очки, відірвавшись від четвертої позиції (від Колоса) на шість залікових балів. Втратити "бронзу "луганці тепер можуть лишень теоретично – в разі рівності очок з ковалівцями останні матимуть перевагу за особистими зустрічами. Минай же зазнав третьої поразки поспіль, залишившись на дні турнірної таблиці з 18 пунктами в активі. До рятівної тринадцятої осходинки "лисам" поки що не вистачає двох залікових балів.

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