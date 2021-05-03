Журналист Игорь Бурбас рассказал о неутешительном состоянии дел в лагере "мужиков".

"Заря летом может потерять сразу четырех футболистов основы. Никола Василь имеет договоренность с немецким Санкт-Паули, а Джоэль Абу Ханна якобы уже подписал предварительный контракт с Легией.

Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ

В Польшу как свободные агенты могут переехать также Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня. У последнего, кроме этого еще есть предложения из Турции и Испании", – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

Напомним, контракты всех вышеупомянутых футболистов с луганским клубом заканчиваются 30 июня 2021 года.

Заря после 24-х туров идет в турнирной таблице УПЛ третьей, имея в своем активе 44 очка.

Заря на последних минутах вырвала победу над Минаем – луганчане близки к очередной "бронзе" УПЛ