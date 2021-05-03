Зоря втратила героя півфіналу Кубка України – у футболіста струс мозку та перелом носа
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник розповів про стан здоров'я голкіпера команди Микити Шевченка.
Один із лідерів луганської команди отримав травму на тренуванні. Шевченка не було навіть у заявці на вчорашній матч проти Миная (1:0).
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"Сподіваємося лише на краще. Струс мозку плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.
Додамо, що у нинішньому сезоні 28-річний голкіпер не вперше потрапляє у лазарет через травми. Шевченко провів лише 9 матчів у чемпіонаті, але став справжнім героєм півфіналу Кубка України проти Олександрії, в якому виграв серію пенальті. За трофей луганці зіграють проти Динамо.
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