Один із лідерів луганської команди отримав травму на тренуванні. Шевченка не було навіть у заявці на вчорашній матч проти Миная (1:0).

Скрипник описав сценарій ідеального матчу

"Сподіваємося лише на краще. Струс мозку плюс перелом носа отримав Микита. Таке не за один день проходить, тому думаємо про хороше і сподіваємося на його швидке повернення", – цитує Скрипника офіційний сайт Зорі.

Додамо, що у нинішньому сезоні 28-річний голкіпер не вперше потрапляє у лазарет через травми. Шевченко провів лише 9 матчів у чемпіонаті, але став справжнім героєм півфіналу Кубка України проти Олександрії, в якому виграв серію пенальті. За трофей луганці зіграють проти Динамо.

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