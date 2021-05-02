Динамо Київ – Атлетіко Мадрид – 3:0

2 травня 1986 року (п'ятниця). Ліон, стадіон "Жерлан", +18°, 39 300 глядачів

Арбітри: Верер, Лосерт, Фостінгер (всі – Австрія)

Динамо : Чанов, Безсонов, Балтача (Баль, 39), О. Кузнєцов, Дем'яненко, Рац, Яковенко, Яремчук, Заваров (Євтушенко, 70), Бєланов, Блохін

Тренер: Валерій Лобановський

Атлетіко : Фільоль, Томас, Клементе, Артече, Руїс, Хуліо Прієто, Кабрера, Кіке Рамос, Да Сілва, Ландабуру (Кіке Сетьєн, 60), Маріна

Тренер: Луїс Арагонес

Голи: 1:0 Заваров (6), 2:0 Блохін (84), 3:0 Євтушенко (87)

Попередження: Ландабуру (13)

Фінал Кубка Кубків 1985/86 був зіграний на стадіоні Жерлан у Ліоні. Динамо на шляху до вирішального поєдинку зламало опір Утрехта, Універстітаті, віденського Рапіда і празької Дукли. Атлетіко, який очолював Луїс Арагонес, пройшов Селтік, Бангор Сіті (Уельс), Црвену Звезду і Байєр Юрдінген.

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Саме "матрацники" мали куди більшу підтримку у Франції. Перед матчем у киян запитували не так про саму гру, як про трагедію Чорнобиля, яка трапилася буквально за тиждень до фіналу. Про вибух на АЕС "гуділа" вся Європа, а от у СРСР традиційно зберігали мовчання. "Ніхто нічого не знав про те, що трапилося, ми навіть не підозрювали про це. Але коли летіли до Ліону на фінальний матч, вже навіть у літаку керівництво нас почало попереджати, щоб ми говорили з журналістами тільки про футбол, але і вони ще не розуміли, про що йдеться і що там насправді сталося.

Ми ухилялися від цих питань, не розуміючи, що ж там сталося. Вже приїхавши до готелю і ввімкнувши телевізори, на всіх каналах ми побачили новини про аварію на ЧАЕС французькою й англійською мовами. Тільки тоді ми дізналися, що сталася страшна трагедія.

Валерій Васильович тоді сказав нам, що раз склалася така ситуація, сталася така трагедія, єдине, чим ми могли допомогти – це вийти на фінальний матч і зробити все можливе для перемоги, аби принести нашим людям радість", – пригадує Василь Рац.

Вже на 6-й хвилині Динамо відкрило рахунок – відзначився Олександр Заваров, який вдало зіграв на добиванні. Ще до перерви кияни втратили Сергія Балтачу через пошкодження, яке згодом завадить поїхати йому в Мексику на ЧС-1986. Замість нього на поле вийшов Андрій Баль.

Після пропущеного м'яча Атлетіко, у складі якого на заміну вийшов майбутній тренер Барселони Кіке Сетьєн, перехопив ініціативу, але так і не зумів вразити ворота Віктора Чанова. Натомість кияни ще двічі відправили м'яч у сітку воріт мадридців. Голи Олега Блохіна і Вадима Євтушенка дозволили "біло-синім" виграти другий Кубок Кубків у своїй історії і останній наразі європейський трофей.

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Відеоогляд фіналу Кубка володарів кубків 1986 Динамо Київ – Атлетіко Мадрид:

Фото: Getty Images