Минай подходил к выездной встречи против Зари в тяжёлом турнирном положении. Подопечные Николая Цымбала за три тура до конца чемпионата шли на последней позиции в таблице, отстав от ближайшего конкурента (Ингульца) на два очка – вроде и не страшно, но впереди у закарпатцев матчи против Шахтера и Ворсклы. При этом в последних двух поединках "лисы" потерпели два поражения. Словом, команда явно шла на дно, но пока что борьба не завершена.

Минай потерял своего лучшего бомбардира до конца сезона

Луганчане в трёх предыдущих турах не впечатляли, потерпев два поражения и не без проблем переиграв Олимпик – да, в среду им не повезло с арбитражем, но в целом футбол подопечных Виктора Скрипника выглядел тревожно. Между тем, Заря была обязана побеждать Минай, ведь тогда отрыв от четвёртой позиции достиг бы шести очков. На 90% это означало бы завоевание бронзы, ведь у "мужиков" календарь значительно проще, чем у Ворсклы и Колоса.

Минай казался сладким куличиком, который можно скушать на футбольном поле с танцами и песнями, однако закарпатцы эту роль примерять на себя не желали. Уже на 1-й минуте они посадили Гладкого на жёлтую карточку, а на 8-й подопечные Николая Цымбала могли открыть счёт – это Малепе выстрелил с левого края штрафной под ближнюю штангу! Мацапура парировал. Заря сразу же огрызнулась врыванием Сайядманеша на правый угол вратарской, но иранец так и не смог пробить по воротам. Ещё через восемь минут Кочергин нанёс удар с дальней дистанции – по воробьям.

Этот "момент" стал предпоследним для луганчан в первом тайме. В последующие полчаса команды вели вялую позиционную борьбу с кучей разнообразных забросов, подач и фолов. Хозяева, конечно, лучше работали с мячом, комбинировали и открывались, но Минай в целом мало чем уступал именитому сопернику. "Лисы" даже имели возможности открыть счёт, однако после прострела Багайоко в штрафную на 35-й минуте Пыняшко пробил над воротами – как и Ахмедзаде с левого края на 41-й.

Аж на 42-й Заря могла наказать гостей за расточительность в результате навеса Кабаева на правый край штрафной. Фаворов стрелял с лёту, но и в этом случае мяч улетел в небо. Кроме того, в компенсированное время Сайядманеш едва не прострелил прямо в ворота – Попович не подвёл Минай. В конце концов, отдыхать команды отправились при неожиданных нулях на табло. Луганчане откровенно разочаровывали.

Николай Цымбал в раздевалке провёл замену, вместо Ахмедзаде бросив в бой Угечукву. Уже через две минуты после начала второго тайма этот ход мог принести успех – нигериец мощно выстрелил с правого фланга, Мацапура парировал перед собой, а потом ещё и взял добивание от Малепе! Ещё через четыре минуты Багайоко мог забить шедевр, нанеся удар метров с 24-х в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной! Раздраженная Заря сразу же ответила своим дуплетом, однако он оказался не настолько эффектным – выстрел Юрченко с дистанции отразил Попович, а удар Кочергина из-за пределов штрафной потревожил только запорожских воробьёв.

После этого размена Николай Цымбал снял Пиняшко, выпустив Бойко. Динамика матча от этого не уменьшилась. В середине второго тайма команды продолжили играть от ворот до ворот, не забывая создавать хорошие моменты. Так, на 64-й минуте открывать счёт мог Гладкий, который ворвался на левый край штрафной и пробил в ближний угол – мяч облизал внешнюю сторону сетки! Ткачук на 66-й ответил хитрым ударом со стандарта во вратарский угол, но Мацапура парировал!

Ещё через две минуты Гладкий снова имел шанс отличиться, получив прострел от Кочергина в штрафной, но Петрусенко дважды накрыл его удары! Кроме того, на 70-й вследствие суеты в центре штрафной по воротам пробил Сайядманеш – вышло точно в руки Поповичу. К сожалению, после такого крутого отрезка темп встречи упал, чему способствовали фолы и замены – у луганчан Иванисеня сменил Кабаева, а Николай Цымбал снял Хахлёва ради Кныша.

В какой-то момент поединок усыпил внимание зрителей. Очевидно, и футболисты Миная где-то потеряли концентрацию, за что прилетело наказание на 81-й минуте: Фаворов исполнил подачу с правого фланга в штрафную, после чего началась суматоха – в её завершении Кочергин получил отскок и пробил в дальний угол. 1:0! После этого гости "поплыли", так и не создав чего-то опасного у ворот Мацапуры. Заря же могла удвоить преимущество в счёте в компенсированное время, однако выстрел Кочергина с правого края штрафной прошел мимо ближней девятки. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу "мужиков".

Таким образом, Заря набрала 44 очка, оторвавшись от четвёртой позиции (от Колоса) на шесть зачётных баллов. Упустить "бронзу" луганчане теперь могут только теоретически – в случае равенства очков с ковалёвцами последние будут иметь преимущество по личным встречам. Минай же потерпел третье поражение подряд, оставшись на дне турнирной таблицы с 18 пунктами в активе. До спасительной тринадцатой строчки "лисам" пока не хватает двух зачётных баллов.

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