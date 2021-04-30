Минай, який бореться за виживання в УПЛ, зазнав серйозної втрати.

Анатолій Нурієв достроково завершив нинішній сезон, повідомив сам 24-річний гравець для Footboom.

Шиндер оголосив про відхід з Миная

Причиною такого невтішного рішення є травма, характер якої поки не розголошується. У нинішньому розіграші УПЛ Анатолій провів 22 матчі, в яких відзначився 10-ма голами, що є найкращим показником результативності у закарпатському клубі.

Після 23-х турів Прем'єр-ліги Минай розташувався на останньому місці, відстаючи на два залікових пункти від рятівної 13-ї сходинки.

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