Зоря може залишитись без гендиректора – він подав у відставку після 20 років у клубі
17:18 - Читать на русском
Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов близький до відходу з луганського клубу.
Оганов подав у відставку з посади генерального директора Зорі, повідомляє zaryalg.
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Зазначається, що Станіслав вирішив піти з клубу за сімейними обставинами. Виконувати обов'язки генерального директора клубу стане начальник команди Ігор Гузь.
До слова, Оганов входив до структури керівництва Зорі з 2002 року. Посаду генерального директора Зорі він обіймав з 1 липня 2020 року.
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