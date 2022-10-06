Генеральний директор Зорі Станіслав Оганов близький до відходу з луганського клубу.

Оганов подав у відставку з посади генерального директора Зорі, повідомляє zaryalg.

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Зазначається, що Станіслав вирішив піти з клубу за сімейними обставинами. Виконувати обов'язки генерального директора клубу стане начальник команди Ігор Гузь.

До слова, Оганов входив до структури керівництва Зорі з 2002 року. Посаду генерального директора Зорі він обіймав з 1 липня 2020 року.

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