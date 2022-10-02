Зоря поділила очки з Кривбасом (2:2) у 5 турі УПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кривбас зустрів міжнародну паузу на дні турнірної таблиці та без жодного забитого гола. Зоря навпаки розпочала чемпіонат з серії перемог, тому вважалася фаворитом протистояння. Юрій Вернидуб зустрічався зі своїм колишнім клубом.

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Кривбас активно стартував і забив швидкий гол. Хобленко реалізував пенальті, який заробив Татарков – Мацапура невдало пішов на перехоплення та збив суперника. Однак перевага номінальних гостей протрималася недовго, Зоря оперативно відповіла.

У луганців результат зробили новачки. Кирюханцев у першому матчі за Зорю оформив дубль. І зробив це ще до перерви, вийшовши на фланзі півзахисту. Спершу вихованець Шахтаря замкнув простріл Булеци, а потім скористався класним закиданням Шахова – ще одного дебютанта.

По перерві Кривбас більше атакував з надіями відігратися. Врятувати нічию вдалося завдяки ще одній помилці Мацапури. Голкіпер невдало парирував удар Задераки прямо на Волошина. Назар головою встановив підсумковий рахунок – 2:2.

Зоря набрала 10 очок і піднялася на третє місце УПЛ, Кривбас з двома балами залишився останнім у таблиці.

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