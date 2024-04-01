– Питання щодо конфліктної ситуації, що сталася перед Динамо. Розкажіть, чи була зустріч з президентом? Чи була телефонна розмова? Чи вирішили питання?

– Давайте дочекаємося 19 травня. 19 травня – це така дата, де було сказано президентом, що він розрахується з командою. Тому чекаємо 19 травня, а там побачимо.

Екс-воротар Зорі – про слова Геллера щодо боргів: "Нам пощастило, що цей "штучно створений турнір" для нас зробили"

– В особистій зустрічі президент сказав?

– Особиста зустріч була.

– І ви в колективі вирішили повірити та дограти до цієї дати?

– Так, – сказав Чурко у програмі ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, лідери і старожили Зорі поставили керівництву луганського клубу ультиматум, вимагаючи виплати обіцяних преміальних за участь у єврокубках, адже президент луганців Євген Геллер годував команду обіцянками, постійно змінюючи терміни розрахунку. Як наслідок, основні гравці відмовились виходити на матч проти Динамо, який "чорно-білі", в результаті, програли (0:2). Зрештою, сторонам вдалось домовитись і пристати на умову Геллера.

Зоря перемогла Металіст 1925 завдяки дублю Герреро – команда Скрипника переписала свій антирекорд в УПЛ