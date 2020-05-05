"Зоря може попросити матч з Шахтарем за чемпіонство", – Іванісеня виступив проти "срібного" поєдинку з Динамо

Хавбек Зорі Дмитро Іванісеня поділився думками щодо продовження чемпіонату України.

"Ось ми зіграли 23 тури, зараз ми на другому місці. Перед 22-м туром Зоря могла опуститися на четверте місце, адже паралельно був матч Динамо з Десною.

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Вважаю, що в цій ситуації не повинно бути жодного "срібного" матчу з Динамо. Інакше ми точно так само можемо попросити матч з Шахтарем за чемпіонський титул. Тому треба або повністю дограти цей чемпіонат, або прийняти поточну турнірну таблицю", – сказав Іванісеня для програми Футбольний формат.

Нагадаємо, після 23-х турів УПЛ Зоря розташувалась на другій сходинці, випереджаючи Динамо за додатковими показниками.

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