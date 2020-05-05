"Заря может попросить матч с Шахтером за чемпионство", – Иванисеня выступил против "серебряного" поединка с Динамо

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня поделился мыслями о продолжении чемпионата Украины.

"Вот мы сыграли 23 туры, сейчас мы на втором месте. Перед 22-м туром Заря могла опуститься на четвертое место, ведь параллельно был матч Динамо с Десной.

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Считаю, что в этой ситуации не должно быть ни одного "серебряного" матча с Динамо. Иначе мы точно так же можем попросить матч с Шахтером за чемпионский титул. Поэтому надо или полностью доиграть этот чемпионат, или принять текущую турнирную таблицу", – сказал Иванисеня для программы Футбольный формат.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

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