toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР ТРАНСФЕРЫ

"Заря может попросить матч с Шахтером за чемпионство", – Иванисеня выступил против "серебряного" поединка с Динамо

12:27 109 Читати українською
"Заря может попросить матч с Шахтером за чемпионство", – Иванисеня выступил против "серебряного" поединка с Динамо
Дмитрий Иванисеня и Беньямин Вербич / Фото ФК Динамо

Хавбек Зари Дмитрий Иванисеня поделился мыслями о продолжении чемпионата Украины.

"Вот мы сыграли 23 туры, сейчас мы на втором месте. Перед 22-м туром Заря могла опуститься на четвертое место, ведь параллельно был матч Динамо с Десной.

Динамо и Шахтер договорились: клубы УПЛ рассмотрят вариант завершить сезон в двух городах – известны 3 главных кандидата

Считаю, что в этой ситуации не должно быть ни одного "серебряного" матча с Динамо. Иначе мы точно так же можем попросить матч с Шахтером за чемпионский титул. Поэтому надо или полностью доиграть этот чемпионат, или принять текущую турнирную таблицу", – сказал Иванисеня для программы Футбольный формат.

Напомним, после 23-х туров УПЛ Заря расположилась на второй строчке, опережая Динамо по дополнительным показателям.

"Это сенсационное видео – интересно, как Динамо было столь некомпетентно": киевлян разнесли за 2 проблемных трансфера

blog_ava
Луческу назвал самого сложного оппонента в карьере – дуэль специалистов проходила в УПЛ
11:16
200
Теги
УПЛ Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Заря Заря Дмитрий Иванисеня Дмитрий Иванисеня
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
дн
:
3
час
:
36
мин
Авангард
18:00
ОПФК Черкащина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук