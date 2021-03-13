"У другій частині сезону Зоря обіграла Шахтар, а Динамо розписано нічию з Десною. У киян зараз дуже щільний графік – вони грають по два матчі на тиждень. Динамо хоче зберегти гандикап у чотири очки і продовжити лідирувати. А Зоря відстає від "гірників" на 4 очки і хоче наблизитися до лідерів. У кожної команди свої амбіції, цілі і завдання.

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Зоря всі п'ять офіційних матчів другої частини сезону виграла, демонструючи якісний і різноманітний рівень гри. З чим це пов'язано? Я вважаю, що луганчани провели хорошу селекцію. У команди Скрипника дуже хороший контроль м'яча і позиційна атака, а також активні фланги. Хоча є проблеми в обороні, що показав матч з Маріуполем. Але все ж Зоря менше за інших пропустила – лише 11 м'ячів. Зоря за своєю філософії не буде грати другим номером. Луганці зіграють у свій футбол. Буде дуже цікава гра.

У Динамо сильні фланги, якісні стандарти, хороша гра на випередження, класний відбір м'яча і пресинг. А у Зорі виділю роботу в "трикутниках", якісний контроль м'яча зі створенням чисельної переваги в центральній зоні за рахунок крайніх нападників, які будуть туди зміщуватися. Також у них сильна нестандартна гостра гра при завершенні атак особливо першим дотиком і передачі, які відрізають цілу групу футболістів.

Лідерам я не позаздрю, тому що Зоря і Десна, поза всяким сумнівом, свіжіші, оскільки не грають в єврокубках. Сьогодні на кону дуже багато, а саме чемпіонство України. Гранди не мають права втрачати очки, але з цим не згодні Десна та Зоря", – сказав Грозний у коментарі виданню Sport.ua.

Нагадаємо, поєдинок 18-го туру між "мужиками" та "біло-синіми" відбудеться у неділю, 14 березня, о 17:00.

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