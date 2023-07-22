Товариські матчі

Колос – Кремінь – 0:1

Гол: Азізов, ?

Оболонь – Чайка – 1:1

Голи: Краснопір, 82 – ?, 89

Зоря – Ружомберок – 1:2

Голи: Алефіренко, 60 – Масло, 32, Яцкуляк, 84

Колос – Полісся – 3:3

Голи: Демченко, 39, ?, Велетень, 81 – Макуана, 3, 67, ?, ?.

Колос провів два поєдинки за день, однак в жодному не змогли здобути перемогу. Спочатку ковалівці поступились Кременю – єдиний м'яч у зустрічі забив Азізов зі штрафного. А в другій зустрічі Колос розійшовся результативною нічиєю з Поліссям. Макуана в дебюті зустрічі вивів житомирців вперед, а Демченко на 39 хвилині зрівняв рахунок. До перерви команди примудрились знову обмінятись голами. У другому таймі Макуана оформив дубль, але Велетень на 81 хвилині зробив рахунок 3:3.

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Оболонь розійшлась нічиєю з Чайкою. Забити не вдавалось аж до 82 хвилини, коли Краснопір вивів новачка УПЛ вперед. Проте, Чайка на 89 хвилині відігралась. Зоря мінімально поступилась словацькому Ружомбероку. Масло вивів словаків вперед до перерви, а Алефіренко відновив паритет у другому таймі. Яцкуляк під завісу зустрічі приніс перемогу Ружомбероку.

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