Контрольний матч

Ворскла – Рекорд – 4:3

Голи: Пердута, 41, Степанюк, 80, (пен.), гравець на перегляді, 84, Нестеренко, 88 – Валуш, 4, Свідерскі, 20, Новак, 45, (пен.)

Напередодні початку участі Ворскли у відборі в груповий етап Ліги конференцій полтавці обіграли польський Рекорд у надрезультативній грі. Поляки повели в рахунку вже на 4 хвилині, а Свідерскі на 20-й зробив рахунок 0:2.

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Пердута перед перервою відіграв один м'яч, але Новак знову відновив різницю в 2 голи. У другому таймі голів не було довго, аж до 80 хвилини, коли Степанюк реалізував пенальті. Протягом наступних 8 хвилин гравець на перегляді та Нестеренко вирвали для Ворскли перемогу.

Додамо, що вже 27 липня полтавці зіграють перший матч з грузинською Ділою, початок о 20:30.

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