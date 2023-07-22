Заря минимально уступила словакам, Колос расписал сверхрезультативную ничью с Полесьем и проиграл – спарринги клубов УПЛ
Украинские клубы продолжают готовиться к началу нового сезона.
Товарищеские матчи
Колос – Кремень – 0:1
Гол: Азизов, ?
Оболонь – Чайка – 1:1
Голы: Краснопир, 82 – ?, 89
Заря – Ружомберок – 1:2
Голы: Алефиренко, 60 – Масло, 32, Яцкуляк, 84
Колос – Полесье – 3:3
Голы: Демченко, 39, ?, Велетень, 81 – Макуана, 3, 67, ?, ?
Колос провел два поединка за день, однако ни в одном не смогли одержать победу. Сначала ковалевцы уступили Кремню - единственный мяч во встрече забил Азизов со штрафного. А во второй встрече Колос разошелся результативной ничьей с Полесьем. Макуана в дебюте встречи вывел житомирцев вперед, а Демченко на 39 минуте сравнял счет. До перерыва команды умудрились снова обменяться голами. Во втором тайме Макуана оформил дубль, но Велетень на 81 минуте сделал счет 3:3.
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Оболонь разошлась ничьей с Чайкой. Забить не удавалось вплоть до 82 минуты, когда Краснопир вывел новичка УПЛ вперед. Однако, Чайка на 89 минуте отыгралась. Заря минимально уступила словацкому Ружомбероку. Масло вывел словаков вперед до перерыва, а Алефиренко восстановил паритет во втором тайме. Яцкуляк под занавес встречи принес победу Ружомбероку.
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