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Зоря мала дві причини утримувати нічию у матчі з Десною, – Циганик

22:10 - Читать на русском
Зоря мала дві причини утримувати нічию у матчі з Десною, – Циганик
Зоря – Десна / Фото ФК Зоря

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик прокоментував затягування часу Зорею наприкінці матчу проти Десни (1:1).

53’ Дмитро Хомченовський
 
Пилип Будківський 20’
20’ Пилип Будківський
53’ Дмитро Хомченовський

"Розповім дві причини. Перша причина, найголовніша – це те, що у футболістів просто не було сил. У Віктора Скрипника була обмежена кількість футболістів після карантину, що спричинило втому. Футболісти розуміли, що, пропустивши гол, вони можуть втратити все. А забити? Невідомо було, зможуть вони чи ні.

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Сил бігти в атаку просто не було. Просто зводило ноги. Це наслідок того, що не дуже довга була лава запасних у Зорі. Футболісти мало відпочивали і фактично одним складом вони відіграли сезон. Їхнім завданням було потрапляння в груповий етап Ліги Європи, за що були обіцяні хороші преміальні. Вони це завдання виконали.

Друга причина – гравці Зорі не знали рахунок матчу Колос – Динамо. Вболівальники намагалися докричатися про те, що Динамо програє. Це чули лише запасні футболісти і вони намагалися передати польовим, але гравці Зорі були в "запарі". Вони думали про те, щоб не програти. Деякі футболісти до останньої секунди не знали, як в паралельному матчі грає Динамо", – розповів журналіст у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, Зоря могла витіснити Динамо з другої сходинки УПЛ, якщо б підопічні Скрипника здобули три очки у поєдинку проти Десни.

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Теги
Зоря Зоря Ліга Європи Ігор Циганик Зоря - Десна
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