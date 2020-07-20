Заря имела две причины удерживать ничью в матче с Десной, – Цыганык

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганык прокомментировал затягивание времени Зарей в конце матча против Десны (1:1).

"Расскажу две причины. Первая причина, самая главная – это то, что у футболистов просто не было сил. У Виктора Скрипника было ограниченное количество футболистов после карантина, что повлекло усталость. Футболисты понимали, что, пропустив гол, они могут потерять все. А забить? Неизвестно было, смогут они или нет.

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Сил бежать в атаку просто не было. Просто сводило ноги. Это следствие того, что не очень длинная была скамейка запасных у Зари. Футболисты мало отдыхали и фактически одним составом они сыграли сезон. Их задачей было попадание в групповой этап Лиги Европы, за что были обещаны хорошие премиальные. Они эту задачу выполнили.

Вторая причина – игроки Зари не знали счет матча Колос – Динамо. Болельщики пытались докричаться о том, что Динамо проигрывает. Это слышали только запасные футболисты и они пытались передать полевым, но игроки Зари были в "запаре". Они думали о том, чтобы не проиграть. Некоторые футболисты до последней секунды не знали, как в параллельном матче играет Динамо", – рассказал журналист в программе Цыганык Live.

Напомним, Заря могла вытеснить Динамо со второй ступеньки УПЛ, если бы подопечные Скрипника завоевали три очка в поединке против Десны.

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