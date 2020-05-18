Зоря і СК Дніпро-1 провели товариський матч під час карантину, – журналіст

Журналіст телеканалів "Футбол 1/2/3" Ігор Бурбас повідомив про поєдинок, який провели два клуби УПЛ під час суворих обмежень, викликаних пандемією коронавірусу.

"В Австрії бунтують, що ЛАСК незаконно тренувався. Гамір страшенний. А в Україні усі клуби знають, що СК Дніпро-1 із Зорею під час карантину зіграли двосторонку, але під час спільної відеозустрічі представники УПЛ лише словечком про це обмовились. І ніякого навіть натяку на скандал..." – написав Бурбас на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

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Нагадаємо, українські клуби, які хочуть провести спаринг, повинні звертатися за дозволом у свої ліги. Якщо ліга дозволяє проведення матчу, вона повинна отримати дозвіл на залучення офіційних осіб (суддів, асистентів) у комітеті арбітрів.

До слова, чемпіонат України відновиться вже 30 травня. Зоря після 23-х турів посідає другу сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі 46 очок, Динамо йде третім. Шахтар лідирує, набравши 59 пунктів.

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