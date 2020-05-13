Динамо готове надати Зорі клубну базу ДЮСШ заради догравання сезону УПЛ в Києві

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс висловив готовність інфраструктурно допомогти луганському клубу.

"Наша головна позиція – Динамо хоче дограти нинішній чемпіонат. А як догравати і де догравати з урахуванням обставин, що склалися, і побажань усіх учасників, повинні вирішувати УАФ і УПЛ. Це їхня зона відповідальності. Ми готові до будь-якого сценарію відновлення і продовження сезону.

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Але, крім нашої готовності, є ще й елементарна логіка. У першій шістці чотири клуби базуються або в Києві, або поруч із ним. І якщо є можливість не роз'їжджати по всій країні і не шукати проблем на свою голову, то цією можливістю треба скористатися. Кожен виїзд у нинішніх умовах – це логістичні проблеми і додатковий ризик здоров'ю футболістів і співробітників. Готелі не працюють, авіасполучення теж, а, значить, це зовсім інші розклади.

Ми готові надати луганській Зорі базу нашої клубної ДЮСШ. Там є абсолютно всі умови для повноцінних тренувань і відновлення професіональної команди. Наш клуб готовий піти назустріч і допомогти суперникам у цьому питанні. Але якщо суперники хочуть грати на порожніх стадіонах по всій країні – ми не будемо заперечувати. Усі будуть в однакових умовах. Але при дограванні сезону в Києві ми, по суті, теж будемо в одних і тих самих умовах – матчі будуть проходити без уболівальників, у домашніх команд не буде жодної переваги.

Яка різниця, де ми граємо за порожніх трибун? Наприклад, наш матч із Шахтарем у Харкові: ми добираємося туди двома-трьома автобусами з Києва, Шахтар добирається з Києва, виходимо на порожній стадіон "Металіст", граємо і повертаємося до Києва. У чому сенс? Врахуйте той момент, що від догравання чемпіонату без глядачів найбільше постраждає саме Динамо. У нас – найвідвідуваніша команда УПЛ, наші гравці звикли відчувати підтримку вболівальників, за якими ми дуже скучили.

Нам не становитиме труднощів домовитися з Шахтарем, Колосом і Десною, але хотілося б, аби всі клуби в цьому питанні були на одних позиціях. І головна позиція – найменший ризик для здоров'я футболістів і співробітників клубів", – сказав Суркіс у коментарі офіційному сайту Динамо.

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