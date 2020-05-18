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Заря и СК Днепр-1 провели товарищеский матч во время карантина, – журналист

13:45 115 Читати українською
Заря и СК Днепр-1 провели товарищеский матч во время карантина, – журналист
Заря – СК Днепр-1 / Фото из открытых источников

Журналист телеканалов "Футбол 1/2/3" Игорь Бурбас сообщил о поединке, который провели два клуба УПЛ во время суровых ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

"В Австрии бунтуют, что ЛАСК незаконно тренировался. Шум страшный. А в Украине все клубы знают, что СК Днепр-1 с Зарей во время карантина сыграли двусторонку, но во время совместной видеовстречи представители УПЛ лишь словечком об этом обмолвились. И никакого даже намека на скандал ..." – написал Бурбас на своей странице в социальной сети Твиттер.

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Напомним, украинские клубы, которые хотят провести спарринг, должны обращаться за разрешением в свои лиги. Если лига разрешает проведение матча, она должна получить разрешение на привлечение официальных лиц (судей, ассистентов) в комитете арбитров.

К слову, чемпионат Украины возобновится уже 30 мая. Заря после 23-х туров занимает второе место в турнирной таблице, имея в своем активе 46 очков, Динамо идет третьим. Шахтер лидирует, набрав 59 пунктов.

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Теги
УПЛ Заря Заря Игорь Бурбас СК Днепр-1 СК Днепр-1
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