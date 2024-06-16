Поляки та нідерландці зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Польща – Нідерланди стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Польща – Нідерланди: анонс матчу Євро-2024

Польща потрапила у важку групу, де виступає аутсайдером. До того ж в першому матчі "Кадра" не розраховує на свого травмованого капітана Роберта Лєвандовскі. Зате в старті виходить етнічний українець Тарас Романчук, який забив нашій збірній у спарингу.

Стартові склади команд

Польща: Щенсни – Беднарек, Саламон, Ківйор – Франковскі, Зєліньскі, Романчук, Залевскі – Урбаньскі, Букса, С. Шиманьскі.

Запасні: Скорупскі, Булка, Давідовіч, Валюкевіч, Пйотровскі, Свідерскі, Модер, Лєвандовскі, Гросіцкі, Пухач, Д. Шиманьскі, Берешиньскі, Пйонтек, Сліш, Скураш.

Нідерланди: Вербрюгген – Дюмфріс, де Врей, ван Дейк, Аке – Схаутен, Рейндерс, Верман – Сімонс, Депай, Гакпо.

Запасні: Бейлов, Флеккен, Геертрюйда, де Лігт, Вейналдум, Вегхорст, Фрімпонг, ван де Вен, Блінд, Мален, Маатсен, Зіркзеє, Бергвейн, Гравенберх.

Польща обіграла Україну другим складом – клоунада в обороні як подарунок з неба, 3 втрати через травми, гол "українця"