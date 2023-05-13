Бразильський півзахисник Сілас підписав контракт із місцевою Конкордією з Серії D, повідомляє прес-служба команди.

Форвард СК Дніпро-1 офіційно перейшов у найтитулованіший клуб Польщі

Про терміни та умови контракту 26-річного хавбека з представником однойменного муніципалітету зі штату Санта-Катаріна не повідомляється.

Нагадаємо, Сілас виступав за Зорю з 2017 по 2019 роки і був одним з лідерів луганської команди – 60 матчів, 6 голів та 4 асисти. Після цього була оренда в Хапоелі Кір'ят-Шмона, завершення контракту з "мужиками" і перехід в мінське Динамо. З лютого 2021-го гравець намагається відродити свою кар'єру на батьківщині (ССА Масейо, Гуарані, Барра). Transfermarkt оцінює Сіласа у 250 тисяч євро.

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