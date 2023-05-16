Нападающий Академии Пушкаша Захедитабар Шахаб, права на которого принадлежат Заре, может провести следующий сезон в составе луганчан.

"По моей информации, уже сейчас идет определенный процесс переговоров. Шахаб отыграл сезон в венгерском первенстве (за Академию Пушкаша – прим.). Сезон заканчивается, но, думаю, ни у кого нет никаких сомнений, что 7-е приложение ФИФА (правило, которое позволило легионерам покинуть украинские и российские клубы – прим.) будет продлено.

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Если Шахаб захочет, он сможет остаться в Европе. Многое зависит от того, в каком турнире Заря начнет следующий евросезон", – поделился Спиваковский в программе ТаТоТаке.

К слову, Шахаб провел 32 матча в текущем сезоне, в которых отметился 10 голами и 3 ассистами в составе Академии Пушкаша. За Зарю иранец в 39 играх записал в свой актив 12 голов и 5 результативных передач.

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