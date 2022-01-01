Український захисник АЕКа Олег Данченко готується покинути афінський клуб, повідомляє FootBoom.

АЕК не збирається продовжувати контракт з Шаховим, – ЗМІ

"Жовто-чорні" невдоволені рівнем нашого легіонера і шукають йому нову команду. 27-річний футболіст тривалий час перебуває у дублі, але і на цьому рівні не отримує ігрову практику. Грецький клуб планує якомога швидше позбутися Данченка, щоб розвантажити зарплатну відомість.

Нагадаємо, Данченко перейшов до АЕКа з казанського Рубіна у січні 2021 року за 1 млн євро, однак не зміг зарекомендувати себе у новому клубі, зігравши всього 11 матчів у сезоні 2020/21. У поточному сезоні він лише один раз потрапив у заявку першої команди, але не зіграв жодної хвилини і був переведений у дубль. Контракт Данченка з грецьким клубом діє до 30 червня 2024 року.

Тихе футбольне вбивство: два українці розчарували Європу – каламутна Зоря і один варіант порятунку кар'єри