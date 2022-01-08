Заря ведет переговоры с АЕКом по поводу украинского защитника Олега Данченко, сообщает SPORT24.

АЕК ищет новый клуб для Данченко, – СМИ

Ожидается, что луганчане арендуют защитника сроком на 1,5 года с правом дальнейшего выкупа. Отмечается, что соглашение еще не завершено, однако оно находится на завершающей стадии – АЕК давно ищет для украинца новый клуб.

Напомним, Данченко перешел в греческую команду из казанского Рубина в январе 2021 года за 1 млн евро, однако не смог зарекомендовать себя в новом клубе, сыграв всего 11 матчей в сезоне 2020/21. В текущем сезоне он только один раз попал в заявку первой команды, но не сыграл ни минуты и был переведен в дубль. Контракт Данченко с АЕКом действует до 30 июня 2024 года.

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