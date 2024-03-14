У Зорі планують штрафувати гравців, які бойкотували поєдинок з Динамо, повідомляє журналіст Ігор Бурбас. Клуб може скористатися статтею контракту, в якому прописано, що відмова гравця від участі в офіційному матчі передбачає санкцію у вигляді позбавлення його 50% місячної зарплати. Повторний невихід на гру – це вже мінус 90%.

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Однак, це ще не все – у компетенції головного тренера застосовувати додаткові штрафні санкції, зокрема, може позбавляти підопічних на суми до 50% від зарплати за непрофесіональну поведінку чи нанесення іміджевої шкоди клубу.

Щоправда, в Зорі це вважають крайніми заходами. У суботу між сторонами (клубом та гравцями) відбудеться новий раунд переговорів. Клуб навіть готовий виплатити призові, щоправда, на власних умовах – у період з 10-го по 19-те травня. Обумовлено це податковими тонкощами через закінчення у клубі одного фінансового року і початку нового.

Гравці ж заручились підтримкою профспілки професіональних футболістів, аби отримати бонус, оскільки вбачають ризики. Дати, коли Зоря готова виплатити призові – кінець сезону, після якого їх можуть просто "кинути".

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