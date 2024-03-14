Журналист Игорь Бурбас раскрыл новые подробности ситуации, которая возникла в луганском клубе в последнее время.

В Заре планируют штрафовать игроков, которые бойкотировали поединок с Динамо, сообщает журналист Игорь Бурбас. Клуб может воспользоваться статьей контракта, в котором прописано, что отказ игрока от участия в официальном матче предусматривает санкцию в виде лишения его 50% месячной зарплаты. Повторный невыход на игру – это уже минус 90%.

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Однако, это еще не все – в компетенции главного тренера применять дополнительные штрафные санкции, в частности, может лишать подопечных на суммы до 50% от зарплаты за непрофессиональное поведение или нанесение имиджевого ущерба клубу.

Правда, в Заре это считают крайними мерами. В субботу между сторонами (клубом и игроками) состоится новый раунд переговоров. Клуб даже готов выплатить призовые, правда, на собственных условиях – в период с 10-го по 19-е мая. Обусловлено это налоговыми тонкостями из-за окончания в клубе одного финансового года и начала нового.

Игроки же заручились поддержкой профсоюза профессиональных футболистов, чтобы получить бонус, поскольку видят риски. Даты, когда Заря готова выплатить призовые – конец сезона, после которого их могут просто "кинуть".

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